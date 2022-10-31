برعاية المفتي.. برنامج علمي للتحذير من خطورة أخذ الفتوى من غير مصادرها في نجران

وفي التفاصيل، يفتتح البرنامج العلمي بحضور وتشريف من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بندوة كبرى تقام مساء يوم غد الثلاثاء تحت عنوان "خطورة الفتوى بلا علم وأخذ الفتوى من غير أهلها" يقدمها مفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد بن جزاع الرضميان ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن عمر بازمول، حيث تفتتح الندوة بكلمة لسماحة المفتي يلقيها نيابة عنه مدير الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد السعدون، وكلمة أخرى لمدير فرع الإفتاء بالمنطقة الشيخ أحمد المدخلي، وتختتم الندوة بتكريم الرعاة والمشاركين.