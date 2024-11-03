شركة "أدري" للتقنيات تكشف عن "محرر أدري" أول روبوت محادثة محلي في المملكة العربية السعودية

بالتزامن مع معرض بيبان الدولي، أعلنت شركة أدري للتقنيات، الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن تنظيم حدث خاص للكشف عن أحدث ابتكاراتها: "محرر أدري"، أول روبوت محادثة محلي يواكب المنافسة العالمية ويلبّي احتياجات السوق السعودية، مع الالتزام التامّ بسياسات الخصوصية والسيادة الرقمية في المملكة.