شركة "أدري" للتقنيات تكشف عن "محرر أدري" أول روبوت محادثة محلي في المملكة العربية السعودية

بالتزامن مع معرض بيبان الدولي، أعلنت شركة أدري للتقنيات، الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن تنظيم حدث خاص للكشف عن أحدث ابتكاراتها: "محرر أدري"، أول روبوت محادثة محلي يواكب المنافسة العالمية ويلبّي احتياجات السوق السعودية، مع الالتزام التامّ بسياسات الخصوصية والسيادة الرقمية في المملكة.
سيُقام الحدث في "فندق هوليداي إن - المطار" بالرياض، يوم 9 نوفمبر 2023م، ويستهدف حصريًّا المستثمرين في المملكة العربية السعودية. ستُتاح للحضور فرصة فريدة للتعرف على إمكانيات "محرر أدري" والتعمق في الفرص الاستثمارية المتاحة قبل الإطلاق الرسمي للجمهور.
وعلّق السيد علي يعقوب مزرعة الرئيس التنفيذي لشركة "أدري للتقنيات": "نحن متحمسون لتقديم محرر أدري للسوق السعودية؛ حيث يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز الابتكار التقني وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي. ندعو المستثمرين للانضمام إلينا في هذا الحدث الاستثنائي لاستكشاف الفرص الواعدة والمساهمة في مستقبل الذكاء الاصطناعي المحلي".
يهدف "محرر أدري" إلى تقديم تجربة محادثة فريدة تراعي الثقافة واللغة العربية، مع توفير أعلى معايير الخصوصية والأمان للمستخدمين، بما يتوافق مع السياسات واللوائح المحلية، وسيحتفظ بكافة بيانات المستخدمين ضمن خدماته السحابية في الرياض.