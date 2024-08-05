تتضمن "الشقة الملحق".. "إيجار" تعرّف بأنواع الوحدات الإيجارية في العقد السكني

أوضحت "إيجار"، أن الوحدات الإيجارية في عقد إيجار السكني تشمل 5 أنواع.
وأضافت، أن الأنواع الخمسة تشمل "الفيلا، والشقة، والشقة ثنائية الدور دوبلكس، والشقة الملحقة، والشقة الصغيرة الاستوديو".
وكانت قد أكّدت الهيئة العامة للعقار، أهمية الالتزام بتوثيق العقود العقارية في كافة التعاملات المتعلقة بالقطاع العقاري، مشيرة إلى أن التعاملات العقارية الموثوقة تُسهم بصورة فعّالة في حفظ حقوق جميع المتعاملين، وتحدُّ من النزاعات العقارية، وترفع من جودة التعاملات بما يحقّق نمو القطاع واستدامته.
وأشارت "الهيئة"، إلى أنها تتيح من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعياً لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين، ورفع الثقة بالسوق وتحفيز النشاط العقاري، كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها الملتقيات العقارية ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع؛ ما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.