تتضمن "الشقة الملحق".. "إيجار" تعرّف بأنواع الوحدات الإيجارية في العقد السكني

وأشارت "الهيئة"، إلى أنها تتيح من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعياً لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين، ورفع الثقة بالسوق وتحفيز النشاط العقاري، كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها الملتقيات العقارية ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع؛ ما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.