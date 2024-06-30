"الإرشاد الزراعي" يحذّر من أضرار العنكبوت الأحمر ذي البقعتين على محصول الفراولة

وأضاف، أن هذه الآفة تتغذّى على العصارة النباتية، فتظهر على الأوراق المصابة بقع باهتة، وفي حال اشتداد الإصابة تظهر باللون البني، وتصبح الأوراق جافة، إضافة إلى الخيوط التي يفرزها العنكبوت وتتجمّع عليها الأتربة.