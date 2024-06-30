"الإرشاد الزراعي" يحذّر من أضرار العنكبوت الأحمر ذي البقعتين على محصول الفراولة

حذّر "الإرشاد الزراعي" من أضرار العنكبوت الأحمر ذي البقعتين على محصول الفراولة، لافتاً إلى أعراض الإصابة به، وطرق المكافحة.
وأوضح المهندس يوسف القرزعي؛ أن هناك عديداً من الآفات الزراعية التي تصيب محصول الفراولة وتسبّب خسائر اقتصادية كبيرة، من أبرزها العنكبوت الأحمر ذو البقعتين.
وأضاف، أن هذه الآفة تتغذّى على العصارة النباتية، فتظهر على الأوراق المصابة بقع باهتة، وفي حال اشتداد الإصابة تظهر باللون البني، وتصبح الأوراق جافة، إضافة إلى الخيوط التي يفرزها العنكبوت وتتجمّع عليها الأتربة.
ولفت إلى أن بيوض العنكبوت في حال فقسها تخرج اليرقات لتبدأ في امتصاص العصارة الورقية، وهناك طرق عدة لمكافحتها تبدأ بإطلاق بعض الأعداء الحيوية، مثل العناكب المفترسة، أو الرش بمكافح متخصّص.