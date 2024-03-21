لإنشاء محطة تبريد متطورة.. توقيع اتفاقية بين "الدرعية" و"سيتي كوول"

وتُعد هذه الاتفاقية من أكبر عقود الشراكة التي وقّعتها الدرعية التي تعزز التزامها كمطوّر يسعى بكل ما يمتلك من خبرات وإمكانيات لإعادة تشكيل وتخطيط الدرعية - جوهرة المملكة - وتحويلها إلى أرضٍ حاضنةٍ للثقافة والترفيه والتعليم والفنون على مستوى العالم بما يتناسب ويتناغم مع التصميم المعماري والهوية المعمارية للدرعية، وفرصة استثمار حي الطريف التاريخي المسجّل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 2010م، في أن تكون الدرعية حلقة الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومكاناً مرحباً بالزوار من كافة أنحاء العالم، بما تمتلكه من تراثٍ عريقٍ وأصيل، بالإضافة لكونها مركزاً لإلهام أجيالٍ من المبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال من مختلف القطاعات.