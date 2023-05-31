"موطن العقارية" تفتتح مشروع المصانع الجاهزة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد في القطاع الصناعي على المصانع الجاهزة وتمكين المنشآت للاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة المحتوى المحلي، ويمثل أحد استثمارات "شركة موطن العقارية" في قطاع العقارات الصناعية، والذي استقطب العديد من العملاء في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية، ويتناغم مع جهود الدولة المبذولة الهادفة لتطوير القطاع الصناعي في المملكة وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2030.