"موطن العقارية" تفتتح مشروع المصانع الجاهزة في مدينة البوابة الصناعية بالرياض

افتتحت "شركة موطن العقارية" مشروع المصانع الجاهزة التي طوّرتها الشركة في مدينة البوابة الصناعية، في مرحلته الثانية التي تضم 36 مصنعًا جاهزًا؛ وفق أحدث التجهيزات المطابقة لمواصفات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية؛ لتنضم بذلك إلى المرحلة الأولى، وليضم المشروع 72 مصنعًا جاهزًا ضمن مشروع البوابة الصناعية بمدينة الرياض، الذي طوّرته الشركة على مساحة 6.5 مليون م2 باستثمارات بلغت 1.3 مليار ريال.
وتتراوح مساحات المصانع الجاهزة بين 1300 و1900 م2، وبمساحات إنتاجية تصل إلى 1200 م2، مزودة بطاقة كهربائية بسعة 300 إلى 400 أمبير، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للمكاتب الإدارية ومساحات خارجية ومواقف سيارات.
وتتميز المصانع الجاهزة بأنها جاهزة للتسليم الفوري للعملاء لبدء أعمالهم مباشرة، كما تتمتع بمزايا متعددة على رأسها موقعها الفريد ضمن مدينة البوابة الصناعية على بُعد 3 دقائق فقط من المدينة الصناعية الثانية، وارتباطها بالطرق الرئيسية كامتداد الدائري الشرقي، وطريق الخرج القديم، وطريق الحائر النافذ إلى الأحياء الجنوبية، بالإضافة للبنية التحتية المتكاملة والمرافق المساندة ومحطات الكهرباء ومعالجة المياه، التي تخدم البوابة الصناعية بشكل عام؛ مما يساهم في دعم وتيسير أعمال الشركات وتعزيز نجاح استثماراتها.
ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب المتزايد في القطاع الصناعي على المصانع الجاهزة وتمكين المنشآت للاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة المحتوى المحلي، ويمثل أحد استثمارات "شركة موطن العقارية" في قطاع العقارات الصناعية، والذي استقطب العديد من العملاء في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية، ويتناغم مع جهود الدولة المبذولة الهادفة لتطوير القطاع الصناعي في المملكة وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2030.
يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية، مساهمة مقفلة، مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير حلول ومنتجات عقارية متنوعة تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي، وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة ويضمن مستقبلًا واعدًا لأعمالها. http://www.mawten.com.sa/.