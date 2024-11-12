وفدٌ من منسوبي "وقاء" بمكة المكرمة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"

زار وفدٌ من منسوبي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، واطلع على أقسام المركز والتقنيات المتطورة المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وسرعة ودقة الاستجابة للبلاغات المختلفة التي يستقبلها، وجهوده في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين.