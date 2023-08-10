"عقارات الدولة" تطرح 50 فرصة استئجارية للجهات الحكومية

وجاءت هذه الفرص في 9 مناطق حول المملكة، منها 23 فرصة في منطقة الرياض، و6 فرص لكل من مكة المكرمة، وحائل، و5 أخرى في المنطقة الشرقية، وكذلك 4 فرص في المدينة المنورة، إضافة إلى 3 فرص بمنطقة عسير، وواحدة لكل من الحدود الشمالية، وجازان، والقصيم.