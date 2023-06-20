الزامل للتجارة والخدمات" و"نوليوم" و"تشارجيه" يطلقون شركة جديدة لتقديم خدمات شاملة للسياحة والثقافة السعودية

ويؤكد إطلاق شركة (نوليوم- سي.إم.إس) على التزام مجموعة الزامل للتجارة والخدمات، ونوليوم، وتشارجيه موزيوم ستوديو، بالحفاظ والمساهمة في تطوير الأصول الثقافية في المملكة، وتمثل الشركة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز المكانة العالمية للمملكة في قطاعي المتاحف والأصول الثقافية، وتعزيز التبادل الثقافي ، وخلق تجارب غامرة يتردد صداها لدى الجماهير في مختلف أنحاء العالم.