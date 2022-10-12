حامل لقب البطولة السعودية يسعى للفوز برالي القصيم

يستعد السائق السعودي وحامل لقب البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية العالمي يزيد بن محمد الراجحي لخوض غمار رالي القصيم، ثاني جولات البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لعام 2022 في بريدة على مدار مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية في الفترة ما بين 12 الى 14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويسعى الراجحي الذي إفتتح البطولة السعودية تويوتا بفوز ساحق في رالي عسير قبل أسبوعين، لخطف لقب رالي القصيم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن فاز بنسختها الأولى عام 2019 على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
هذا وتستمر مجريات الرالي لمدة ثلاثة أيام على مرحلتين، حيث سيقطع حامل لقب البطولة السعودية رفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس 562.20 كيلو متر كمجموع مسافة الرالي الإجمالية. أما بالنسبة لمجموع مسافة المراحل الخاصة، فتبلغ 312.71 كيلومتر وتنقسم الى ثلاث مراحل إنتقائية خاضعة للسرعة.
ففي يوم الأربعاء، ستنطلق المرحلة التأهيلية بمسافة 6 كيلومتر في عسيلان. أما في يوم الخميس، ستجرى المرحلة الخاصة الأولى بمسافة 184 كيلومتر في منطقة الشماسية، بينما ستقام المرحلة الخاصة الثانية يوم الجمعة في المذنب، بمسافتة خاضعة للسرعة 123 كيلومتر. بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في منتزه القصيم الوطني.
وتعتبر القصيم منطقة زراعية وهي تشتهر بزراعة أشجار النخيل وبالذات مدينة بريدة التي تمد المملكة والخليج العربي بأفخر وأجود أنواع التمور اذ يأتي السياح العرب ومن جميع انحاء العالم لشراء تمورها المشهورة وغيرها من المحاصيل. كما أن القصيم تتمتع بالتضاريس المثالية للراليات اذ تتميز بالمساحات الشاسعة من المسارات المفتوحة والكثبان الرملية كل هذه العوامل تساهم في نجاح رالي القصيم الدولي.
ويسعى يزيد الراجحي صاحب الخبرة الكبيرة في عالم الراليات الصحراوية للفوز برالي القصيم نهاية هذا الاسبوع قبل ان يتوجه الى اسبانيا مباشرةً لخوض الجولة الاخيرة من بطولة الراليات الصحراوية الـ W2RC.
وقال الراجحي: "اسعى للفوز بالنسخة الثانية من رالي القصيم. فلقد فزت هنا مسبقاً وكان الأمر رائعاً وانا فخور بذلك واتمنى ان اعيد الكرة بين اهالي القصيم، لأنني انتمى لهذه المنطقة والفوز فيها له طعم مختلف"
وأكمل الراجحي: "ينتظرنا تحدي جديد فمعظم مسارات هذا الرالي مسارات صحراوية وكثبان رملية، وهي من المحطات المفضلة لسياراتنا. جاهزون ومعنوياتنا عالية جداً، نتمنى من الله أن يكون التوفيق حليفنا في هذا الرالي وانا على يقين تام بإذن الله بأننا قادرون أنا وفريقي مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهنا في الراليات."
وأردف قائلاً: "اتينا من رالي المغرب قبل عدة ايام وها نحن نخوض رالي القصيم اليوم، وسنسافر الى اسبانيا حال ما ننتهي من رالي قصيم، يا له من جدول مزدحم حقاً، ولكن هذا هو حال الموسم"
ومضى قائلاً: "اتمنى التوفيق والسلامة لجميع المشاركين وان يتم لنا هذا الموسم بخير، كما اشكر المنظمين والداعمين والاعلامين على مجهوداتهم لانجاح هذه البطولة على رأسهم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بإشراف من وزارة الرياضة وبدعم ورعاية عبد اللطيف جميل – تويوتا"
كما توجّه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وُكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.