حامل لقب البطولة السعودية يسعى للفوز برالي القصيم

ويسعى يزيد الراجحي صاحب الخبرة الكبيرة في عالم الراليات الصحراوية للفوز برالي القصيم نهاية هذا الاسبوع قبل ان يتوجه الى اسبانيا مباشرةً لخوض الجولة الاخيرة من بطولة الراليات الصحراوية الـ W2RC.

وقال الراجحي: "اسعى للفوز بالنسخة الثانية من رالي القصيم. فلقد فزت هنا مسبقاً وكان الأمر رائعاً وانا فخور بذلك واتمنى ان اعيد الكرة بين اهالي القصيم، لأنني انتمى لهذه المنطقة والفوز فيها له طعم مختلف"