بشراكة مع "التعليم".. "موهبة" تطلق منافسات معرض "إبداع 2024" غدًا

ويمر أولمبياد إبداع بست مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا، ورفعه على موقع " موهبة"، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة " آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف " بالولايات المتحدة الأمريكية.