"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس كيريباتي.. ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كيريباتي دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.