"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس كيريباتي.. ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كيريباتي وزير الخارجية، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.