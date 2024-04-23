واشنطن.. "القصبي" يستعرض منجزات رؤية 2030 والفرص الاستثمارية الواعدة وإصلاحات مناخ الأعمال

زار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي؛ والوفد السعودي المرافق له، جامعة جورج تاون في واشنطن، للاطلاع على نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات القانون التجاري الدولي، وتحليل السياسات التجارية وحوكمة الشركات والامتثال، وتحفيز ريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والفرص الناشئة عنها.