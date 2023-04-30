"البيئة" تُعلن عن مزاد علني لبيع 154 مركبة متنوعة… هنا الشروط

كما يجب عليه نقل المواد المباعة خلال (15) يومًا من تاريخ السداد، مؤكدة أنه في حال تجاوز هذه المدة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف، إلى جانب تحمل المشتري لعمولة البيع بواقع (2.5%)، بالإضافة إلى تحمّل جميع المصاريف المتعلقة بنقل الملكية.