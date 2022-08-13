طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة.. أحد المشاريع التي تخدم ضيوف الرحمن وتسهّل عملية تنقّلهم

وأولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق البالغ طوله 65 كم والذي يربط بين محافظة جدة ومكة المكرمة, اهتماماً كبيراً واستمرت طوال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على الطريق، ومنها تنفيذ أعمال إعادة السفلته إضافة إلى أعمال الدهانات ووسائل السلامة واللوحات التحذيرية والإرشادية وتحسين المداخل والمخارج، وذلك بإجمالي أطوال 60 كلم بالإضافه إلى صيانة عدد 1444 وحدة إنارة على الطريق, سعياً منها لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات عليه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه في موسم حج هذا العام 1443هـ.