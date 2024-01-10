"عبدالله البدر" ضمن قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

جدير بالذكر أن شركة المراعي كانت قد صُنفت مؤخرا ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2023 وفق تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، حيث احتلت الشركة المرتبة 38 على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.