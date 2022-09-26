نحو تعزيز مكانتها بالأسواق.. المملكة تغير بوصلة الطاقة من النفط إلى "المتجددة"

تتجه المملكة ـ تحت مظلة رؤية 2030 ـ نحو زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، حيث تعزز المملكة هذا التوجه بطرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشاريع الجديدة 3300 ميغاواط، 3 منها لاستغلال طاقة الرياح، والآخرين عن طريق الطاقة الشمسية.
وينسجم إعلان الطرح الجديد مع توجهات منظومة الطاقة، التي تستهدف طرح مشاريع لإنتاج ما يقرب من 15 ألف ميجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال 2022 و2023، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء.
ويتم اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة بعناية فائقة، من قبل فريق فني سعودي متخصص من وزارة الطاقة، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تتبناه المملكة، الذي دعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020.
يبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميغاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميغاواط، في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حزمة من المشروعات الخاصة به، بالإضافة إلى المشروعات التي تتم من خلال شركة أكوا باور التي يمتلك الصندوق حصة مسيطرة فيها.
ومن بين مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، مشروع محطة "الشعيبة"، بطاقة نحو 2 جيجاواط من الموارد المتجددة، الذي سيحل محل مشروع قائم لتوليد الطاقة الكهربائية من الوقود التقليدي، تبلغ سعته الإنتاجية نحو 900 ميغاواط.
وتبلغ قدرات الطاقة المتجددة في السعودية ما يزيد قليلاً على 300 ميغاواط، بفضل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، كما جرى مؤخراً توصيل مزرعة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط، ومنحت المملكة كذلك عقود مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 2.97 غيغاواط في وقت سابق.
توقّع تقرير لغرفة الرياض أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو 5.6 مليون ميجاواط/ساعة، وزيادة قدرة توليد الكهرباء النظيفة إلى ما يقارب 58.7 جيجاواط بحلول عام 2030، منها 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و2.7 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.