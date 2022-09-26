نحو تعزيز مكانتها بالأسواق.. المملكة تغير بوصلة الطاقة من النفط إلى "المتجددة"

يبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميغاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميغاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميغاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميغاواط، في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميغاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميغاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".