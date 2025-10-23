الدفع المسبق.. "السليمان": التشغيل الذاتي لمحطات الوقود قفزة نوعية في الكفاءة والسرعة والتنظيم

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تطبيق نظام الدفع المسبق قبل تعبئة الوقود يمثل تحولًا تنظيميًا وإداريًا مهمًا نحو التشغيل الذاتي في محطات الوقود بالمملكة، مؤكدًا أن التجربة ليست جديدة عالميًا، بل جاءت بعد أن أثبتت كفاءتها في الحد من الهروب والاحتيال وتعزيز الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.