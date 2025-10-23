الدفع المسبق.. "السليمان": التشغيل الذاتي لمحطات الوقود قفزة نوعية في الكفاءة والسرعة والتنظيم

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تطبيق نظام الدفع المسبق قبل تعبئة الوقود يمثل تحولًا تنظيميًا وإداريًا مهمًا نحو التشغيل الذاتي في محطات الوقود بالمملكة، مؤكدًا أن التجربة ليست جديدة عالميًا، بل جاءت بعد أن أثبتت كفاءتها في الحد من الهروب والاحتيال وتعزيز الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.
في مقاله بعنوان «الدفع أولاً.. تجربة جديدة بالمحطات!» بصحيفة عكاظ، يشير السليمان إلى أن قطاع محطات الوقود السعودي بدأ فعليًا في التحوّل التدريجي نحو آليات الدفع المسبق، باعتبارها مرحلة تمهيدية نحو نموذج التشغيل الذاتي، موضحًا أن هذا النظام يمنح المستهلك قدرة أكبر على ضبط نفقاته، كما يساعد الشركات على تحسين التدفقات المالية ورفع الكفاءة التشغيلية.
ويؤكد الكاتب أن نموذج الخدمة الذاتية، المنتشر في معظم دول العالم، يعدّ الأكثر كفاءة ودقة، إذ يتيح تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، التي تُقدّر بعشرات الآلاف في نحو عشرة آلاف محطة بالمملكة.
كما يلفت إلى أن هذا التطور يتكامل مع مشاريع الدفع عبر نظام «مدى» ومع مستهدفات التحول الرقمي لرؤية 2030، ويفتح المجال أمام استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المستقبل القريب.
ويختتم السليمان مقاله بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في خدمات الوقود من حيث الكفاءة والسرعة والتنظيم.