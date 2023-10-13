"آل الشيخ" يؤكد حرص المملكة على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية

انطلقت اليوم الجمعة، أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي, تحت عنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد", وذلك بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وبحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي, ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي , دوارتي باتشيكو , وبمشاركة رؤساء برلمانات دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة.
ورحب رئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا في كلمته بجميع وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة , منوهاً بإعلان رؤساء دول مجموعة العشرين الذي صدر في القمة التاسعة في نيودلهي .
وأكد أهمية العمل الجماعي والاتحادي لإيجاد حلول للحفاظ على كوكب الأرض وتحقيق اهداف الاستدامة , مشدداً في كلمته على أهمية التزام البرلمانات بأهداف القمة.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي , دوارتي باتشيكو عن شكره لمعالي رئيس البرلمان الهندي ولجمهورية الهند لاستضافتها القمة وعلى حسن التنظيم، كما هنأ الجميع على نجاح القمة وتحقيق أهدافها.
وأشار دوارتي باتشيكو في كلمته إلى أهمية الدور الكبير المناط بالبرلمانات والذي تعمل من خلاله على تحقيق الأهداف المشتركة مع الحكومات بما فيه مصلحة الشعوب.
من جهته، رحب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بالوفود البرلمانية والمنظمات والهيئات المشاركين في القمة، كما أبدى سعادته بمشاركة البرلمان الأفريقي لأول مرة، معرباً عن تهانيه بنجاح القمة والخروج بنتائج تلبي طموحات الشعوب وتساهم في دعم وتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار مودي في كلمته إلى أن البرلمانات هي أساس الديمقراطية وصوت الشعب , مؤكداً في الوقت نفسه أن السلام عامل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والبيئة.
بدوره، أكد "آل الشيخ" حرص والتزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء على الحضور والمشاركة الفاعلين في المحافل العالمية والقمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية , نظراً لما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي، وريادة عالمية على جميع المستويات.
وأشار إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين على المستوى الرسمي وعلى المستوى البرلماني نابع من الأدوار المهمة التي تتبعها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية, من خلال الأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم والمحافظة على التوازن العالمي للأسعار , ولما للمملكة من ثقل اقتصادي في العالم، وسعي جاد وبنّاء لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي , وانتهاءً بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة .
ونوه بالمشاركة الفاعلة للمملكة العربية السعودية في القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين في الهند برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وللنتائج التي حققتها، حيث أكد بيانها الختامي على الالتزام بتعجيل الإجراءات المقرّة لمعالجة الأزمات البيئية والتحديات، وأهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وعقب الافتتاح شارك وفد المملكة العربية السعودية الذي يرأسه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جلسات القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والتي ناقشت محاور عدة على جدول أعمالها كالتحول في حياة الشعوب من خلال المنصات الرقمية العامة، والتنمية تحت قيادة النساء، وتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتحول الطاقة المستدامة.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين, مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى، وهم: الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، والدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وأسامة بن ياسين الخياري، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.