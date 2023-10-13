"آل الشيخ" يؤكد حرص المملكة على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية

وأشار إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين على المستوى الرسمي وعلى المستوى البرلماني نابع من الأدوار المهمة التي تتبعها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية, من خلال الأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم والمحافظة على التوازن العالمي للأسعار , ولما للمملكة من ثقل اقتصادي في العالم، وسعي جاد وبنّاء لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي , وانتهاءً بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة .