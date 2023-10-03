تقدمًا إضافيًّا.. المملكة تُسَجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

حققت المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للموانئ- تقدمًا إضافيًّا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م؛ مما يعكس نجاح الهيئة العامة للموانئ "في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًّا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن هذا التقدم المتواصل الذي حققته المملكة -وفق تقرير "الأونكتاد"- يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الموانئ من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة البحرية الدولية كمركز لوجستي عالمي؛ وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار "الجاسر" إلى أن نجاح "موانئ" كذلك في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م؛ يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.
الجدير بالذكر أن هذا المنجز الوطني يأتي في سياق جهود "موانئ" الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالميًّا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية؛ حيث حققت المملكة خلال العام الجاري 2023م، إنجازًا إضافيًّا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمية في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي؛ حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة)، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًّا في مناولة أعداد الحاويات.
يُذكر أن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات الخطوط الملاحية كل ربع سنة، ويتضمن عددًا من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، إضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة؛ بهدف مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية.