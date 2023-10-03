تقدمًا إضافيًّا.. المملكة تُسَجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

الجدير بالذكر أن هذا المنجز الوطني يأتي في سياق جهود "موانئ" الرامية لتعزيز مكانة المملكة ودورها عالميًّا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية؛ حيث حققت المملكة خلال العام الجاري 2023م، إنجازًا إضافيًّا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمية في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي؛ حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة)، كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًّا في مناولة أعداد الحاويات.