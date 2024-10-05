13 يومًا لانتهاء مهلة تخفيض المخالفات إلى 50%.. و"المرور" يحثُّ المخالفين على سرعة السداد

حثّ المرورُ السعودي أصحابَ المخالفات المتراكمة قبل 18 أبريل الماضي، على الاستفادة من المهلة المعلن عنها للسداد؛ حيث بدأ العدّ التنازلي لمهلة التخفيض بنسبة 50%.
وتبقى 13 يومًا على مهلة الأشهر الستة التي انطلقت في شهر أبريل الماضي، وتنتهي في الثامن عشر من أكتوبر الجاري.
وبدأت الإدارةُ العامة للمرور في يوم 18 أبريل 2024 تطبيقَ تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره "50%" من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل هذا التاريخ.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م -وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحظر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "50" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "120" كلم/ ساعة فأقلّ، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "30" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "140" كلم/ ساعة- يؤدّي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة "50%".