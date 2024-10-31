ضمن تقويم "شتاء السعودية 2024": الرياض تحتضن "كراون جول WWE".. إليك موعد النزالات وأهم المعلومات عن المواجهة

ويشهد النزال الذي يقام يوم السبت 2 نوفمبر 2024، لأول مرة في تاريخ (كراون جول)، مواجهة نارية بين كودي رودز، بطل WWE الملقب بـ(الكابوس الأمريكي)، ومنافسه بطل العالم للوزن الثقيل غونثر، المعروف بلقب (جنرال الحلبة)، أما في فئة النساء فسيكون التحدي بين نيا جاكس، بطلة WWE للسيدات، مع ليف مورغان، بطلة العالم للسيدات.