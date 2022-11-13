"الداود" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير داخلية بنجلاديش

عقد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود في العاصمة البنجلاديشية دكا، اليوم؛ جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد أسد الزمان خان كمال، حيث جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.