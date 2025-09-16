"الصحة": 91% من مراجعي الطوارئ خدموا خلال 4 ساعات وانخفاض انتظار العمليات 60%

وعلى صعيد العمليات، نُفذت أكثر من 11,300 عملية في أسبوع واحد، وهو رقم قياسي يعكس كفاءة التخطيط السريري وسرعة الوصول للخدمة، وانخفض معدل التنويم بالمستشفيات إلى نحو 4 أيام في 2024 مقارنة بـ5.5 أيام في 2017، بنسبة تحسن بلغت 27%، وتراجع متوسط انتظار العمليات من 53 يومًا في 2022 إلى 21 يومًا في 2024، بانخفاض وصلت نسبته إلى 60%، فيما هبط متوسط انتظار العيادات التخصصية من 23 يومًا إلى 16 يومًا خلال الفترة نفسها، بنسبة انخفاض بلغت 30%.