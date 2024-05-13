تنوي الحج هذا العام؟.. لقاحات تحميك ومن حولك من الأمراض المعدية تبرزها "الصحة"

وأضافت في إنفوجراف لها أنه على الراغبين في الحج من داخل المملكة إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات وهي "جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 خلال العام 1445هـ، ومثلها من لقاح الإنفلونزا، وجرعة من لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية".