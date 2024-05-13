تنوي الحج هذا العام؟.. لقاحات تحميك ومن حولك من الأمراض المعدية تبرزها "الصحة"

حثت وزارة الصحة ضيوف الرحمن على أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة وتوثيقها في تطبيق "صحتي" قبل موسم الحج، حرصًا على صحتهم وصحة من يؤدون فريضة الحج لهذا العام.
وقالت الوزارة، إذا كنت ضمن حجاج هذا العام، فتعرّف على اللقاحات التي تحميك ومن حولك -بإذن الله- من الأمراض المعدية.
وأضافت في إنفوجراف لها أنه على الراغبين في الحج من داخل المملكة إثبات تلقي مجموعة من التطعيمات وهي "جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 خلال العام 1445هـ، ومثلها من لقاح الإنفلونزا، وجرعة من لقاح الحمى الشوكية خلال الخمس سنوات الماضية".
ولفتت الصحة إلى أن تطعيمات الحج متوافرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق "صحتي".