"التدريب التقني" تنفّذ برامج لتعزيز ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد

وأنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أخيراً المرحلة الرابعة من مبادرة "تطوير قدرات ريادة الأعمال لمتدربي التقني والمهني"، حيث شملت البرامج المنفّذة في المبادرة تنوعاً في المجالات التدريبية، حيث تضمنت (14) برنامجاً متخصّصاً في إدارة المشاريع الاحترافية، وبرنامجَيْن في مدخل لريادة الأعمال، إضافة إلى (3) برامج ركّزت على الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، موجهةً لأعضاء هيئة التدريب في (142) كلية تقنية وفروعها موزعة على (13) منطقة في المملكة، وشارك في هذه البرامج (4259) من أعضاء هيئة التدريب.