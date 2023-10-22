"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "راوي الدرعية"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف طلاب وطالبات المرحلتَين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، الحكومية والأهلية والعالمية، وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة "راوي الدرعية"، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ويستمر التسجيل فيها إلى الـ30 من ربيع الآخر الجاري من خلال الرابط: https://rawidiriyah.sa/ .
وأكدت إدارة تعليم الطائف أن المسابقة تأتي كمبادرة تنافسية بطريقة إبداعية بين الطلاب والطالبات، من خلال روايات وقصص محددة؛ لتقديم محتوى روائي، يرتبط بتاريخ السعودية، وما يتصل بها من تراث مادي ومعنوي، تحت إشراف مختصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.
وأوضح إدارة تعليم الطائف أن المسابقة تهدف لتطوير قدرات الطلبة في إتقان أساليب وأدوات سرد القصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ السعودية، بما يسهم في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة، وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه.