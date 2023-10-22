"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "راوي الدرعية"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف طلاب وطالبات المرحلتَين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، الحكومية والأهلية والعالمية، وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة "راوي الدرعية"، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ويستمر التسجيل فيها إلى الـ30 من ربيع الآخر الجاري من خلال الرابط: https://rawidiriyah.sa/ .