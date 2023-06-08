إعصار من الدرجة الثانية.. المسافة بين "بيبارجوي" والسعودية يوضحها "المسند"

وأوضح "المسند" أن سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 155 كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 195 كم في الساعة، مبينًا أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الغربي حاليًا بسرعة أفقية تقدر بنحو 5 كم في الساعة، وهو في وجهته يترنح لدرجة لا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية".