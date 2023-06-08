إعصار من الدرجة الثانية.. المسافة بين "بيبارجوي" والسعودية يوضحها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن إعصار بيبارجوي في بحر العرب تطور وارتقى إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية؛ وذلك كما كان متوقعًا من قبل النماذج المناخية العالمية، مشيرًا إلى أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.
وأوضح "المسند" أن سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 155 كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 195 كم في الساعة، مبينًا أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الغربي حاليًا بسرعة أفقية تقدر بنحو 5 كم في الساعة، وهو في وجهته يترنح لدرجة لا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية".
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أنه قد يتطلب وصول عين الإعصار إلى اليابس بضعة أيام؛ حيث يبعد حاليًا عن اليابس العماني 950 كم، وعن اليابس السعودي 1280 كم، وعن اليابس اليمني 1500 كم، واختتم قائلًا: "نتابع.. ونراقب معًا".