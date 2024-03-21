مسحراتي وبسطات كبدة وفرفيرة.. "الحاضر والماضي" في ليالي رمضان بجدة التاريخية

كما يرى المتجول بين أرجاء جدة في رمضان، البصمة الاقتصادية الواضحة على أهلها، فتبرز عروض المهن والحِرَف القديمة في فعاليات متعددة؛ فضلًا عن محاكاة "دكاكين رمضان القديمة"، من خلال بازارات متنوعة تقدم تجربة ثقافية فريدة من نوعها، والتي تهدف في مجملها إلى إعادة إحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة.