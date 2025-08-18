بالتزامن مع العودة للمدارس.. "الصحة القابضة" تطلق حملة "تعلّم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب

كما تقدم "تعلّم بصحة" سلسلة من النصائح لأولياء الأمور، تشمل تعديل الجدول الزمني للنوم، وتعزيز التغذية المتوازنة، وتقليل الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، مع تفعيل أنشطة توعوية في الأماكن العامة ومراكز التسوق.