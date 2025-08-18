بالتزامن مع العودة للمدارس.. "الصحة القابضة" تطلق حملة "تعلّم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب

أطلقت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها حملة "تعلّم بصحة"، بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بالصحة المدرسية، أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وتهدف الحملة إلى تعريف الطلاب وأولياء الأمور والمثقفين الصحيين في المدارس بالخدمات الصحية المتنوعة التي يقدمها المسار، مثل إجراء الفحوصات الطبية الدورية، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وفحص اللياقة الصحية للطلاب.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها عبر منصة "صحتي" أو من خلال مراكز الرعاية الأولية، إلى جانب دعم مبدأ "الوقاية قبل العلاج"، بما يواكب مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحملة الطلاب من الفئة العمرية (6 – 18 عامًا)، وذلك عبر التوعية بأهمية الفحوصات المبكرة، مثل فحص النظر، وصحة الأسنان، وسلامة النمو، والتأكد من استكمال جدول التطعيمات.
كما تقدم "تعلّم بصحة" سلسلة من النصائح لأولياء الأمور، تشمل تعديل الجدول الزمني للنوم، وتعزيز التغذية المتوازنة، وتقليل الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، مع تفعيل أنشطة توعوية في الأماكن العامة ومراكز التسوق.
وتحرص الحملة على إشراك المثقفين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لتوعية الطلاب بأفضل الممارسات الصحية التي تضمن بيئة تعليمية آمنة، من خلال التركيز على التوعية، والتهيئة النفسية، والإرشاد المدرسي.
وتعكس الحملة تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، بما يعزز الصحة العامة وجودة الحياة للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.