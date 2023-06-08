قطر تُدين بشدة تخريب مقريْ سفارتي المملكة والبحرين في السودان

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تَبِعات القتال، كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.