ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.