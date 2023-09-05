السعودية تشارك في "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل".. غدًا

وأكدت أن السعودية بذلت جهودًا كبيرة في حماية حقوق الطفل من خلال سن الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أشكال الإيذاء والتمييز والاستغلال، التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكين حقه بإتاحة البيئة الآمنة والإيجابية التي تحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح يعتز بوطنه.