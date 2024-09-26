"السديس": المرأة السعودية قدوة حسنة وتشارك في المؤتمرات والمحافل لنشر الوسطية والاعتدال

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن المرأة السعودية تمثل الجانب المشرق، والقدوة الحسنة لنساء العالمين.
جاء ذلك خلال محاضرة عن الشباب والمرأة، حيث قال رئيس الشؤون الدينية في المحاضرة التي ألقاها في جامعة الجوف بعنوان الشباب والمرأة في خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي إن المرأة أصبحت تمثل الرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية؛ بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين التي تتسم بالوسطية والاعتدال، وفق الضوابط الشرعية، والمقاصد المرعية.
وكشف رئيس الشؤون الدينية عن الإحصائيات المتعلقة بجوانب التطوير والتدريب للجانب النسائي في الرئاسة، موضحًا أن عدد المستفيدات من الدورات التدريبية بلغ (٢٤٣٢٨) مستفيدة؛ فيما بلغت الدورات التدريبية المقدمة داخليا (٤٩٦) دورة، وفيما يتعلق بإحصائيات المستفيدين من برامج الرئاسة النسائية.
قال: بلغ عدد المتدربات من الجهات الخارجية (۲۱۱) متدربة؛ وعدد المستفيدين من برامج عدد المتدربات من الجهات الخارجية (۲۱۱) متدربة، وعدد الطالبات في كليتي الحرم المكي والمدني (٦٩٤) فيما بلغ عدد الطالبات في معهدي الحرم المكي والمدني (١١٢٥)، وعدد المستفيدات من المقرأة الالكترونية (٩٦٣٩٥)، وعدد المستفيدات من مصليات ذوي الهمم ۲۰۰ مستفيدة في الفرض الواحد.
وأبان أن رئاسة الشؤون الدينية ساعية بخطى حثيثة إلى تفعيل دور الشباب والمرأة في الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما، وذلك في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية، وفق الضوابط الشرعية، والمقاصد المرعية.