"السديس": المرأة السعودية قدوة حسنة وتشارك في المؤتمرات والمحافل لنشر الوسطية والاعتدال

قال: بلغ عدد المتدربات من الجهات الخارجية (۲۱۱) متدربة؛ وعدد المستفيدين من برامج عدد المتدربات من الجهات الخارجية (۲۱۱) متدربة، وعدد الطالبات في كليتي الحرم المكي والمدني (٦٩٤) فيما بلغ عدد الطالبات في معهدي الحرم المكي والمدني (١١٢٥)، وعدد المستفيدات من المقرأة الالكترونية (٩٦٣٩٥)، وعدد المستفيدات من مصليات ذوي الهمم ۲۰۰ مستفيدة في الفرض الواحد.