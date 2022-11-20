تحالف أبحاث الإعاقة ومطار الرياض يحصدان المركز الأول بجائزة الوصول الشامل بالمطارات في لندن

حقّق تحالف مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، المركز الأول في جائزة الوصول الشامل في المطارات التي أقيمت بمطار لندن- هيثرو في التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك عن خدمة "الغرفة الحسية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تم تدشينها في نوفمبر 2021م بالصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض، وبدعم من أرامكو السعودية؛ من أجل خدمة المسافرين ذوي الإعاقة عبر المطار.