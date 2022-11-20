تحالف أبحاث الإعاقة ومطار الرياض يحصدان المركز الأول بجائزة الوصول الشامل بالمطارات في لندن

حقّق تحالف مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، المركز الأول في جائزة الوصول الشامل في المطارات التي أقيمت بمطار لندن- هيثرو في التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك عن خدمة "الغرفة الحسية للأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تم تدشينها في نوفمبر 2021م بالصالة (5) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض، وبدعم من أرامكو السعودية؛ من أجل خدمة المسافرين ذوي الإعاقة عبر المطار.
وشهدت الجائزة منافسة بين الجهات المرشحة التي استعرضت خدماتها في مجال الوصول الشامل في المطارات على لجنة الحكام خلال مؤتمر Airport PRM، ورشحت اللجنة تحالف المركز والمطار لجائزة المركز الأول.
وأوضح أمين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد عبدالعزيز التميمي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود التي بُذِلَت ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك من خلال تطوير مختلف الخدمات لأفراد هذه الفئة في الجوانب كافة، بما فيها تحسين تجربة سفرهم عبر المطارات.