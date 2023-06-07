"الرياض الخضراء" يستهدف زراعة 92 ألف شجرة في "حي قرطبة"

وشمل "الرياض الخضراء" أحياء: (النسيم، العزيزية، الجزيرة، العريجاء)؛ حيث تم زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، و97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، و83 مسجدًا، و37 موقعًا لمواقف السيارات، و66 كم من الطرق والممرات في حي النسيم، وزراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في حي العزيزية.