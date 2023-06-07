"الرياض الخضراء" يستهدف زراعة 92 ألف شجرة في "حي قرطبة"

يدخل حي قرطبة خامس الأحياء السكنية المشمولة ببرنامج "الرياض الخضراء"، أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري طموحًا في العالم وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيضفي المشروع على الحي مساحة خضراء من خلال زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة، و34 حديقة، وتشجير 4 مدارس، و56 مسجدًا، و9 مواقع لمواقف السيارات، إضافة إلى تشجير 44 كيلومترًا من الشوارع والممرات.
ويأتي برنامج "الرياض الخضراء" داعمًا لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، وجعلها إحدى أفضل المدن معيشةً من خلال رفع القيمة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال إنشاء مناطق مفتوحة وتشجيع الأنشطة الخارجية لتحسين الصحة العامة، وتعزيز ممارسة المشي والنشاطات الخارجية والرياضية وغيرها.
ويستهدف البرنامج زراعة 7.5 ملايين شجرة، وإنشاء شبكة للمياه المجددة بنسبة 100%، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9.1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا، بالإضافة إلى تشجير 120 حيًّا سكنيًّا بحلول عام 2023م؛ حيث وضعت تصاميم لأعمال التشجير تستند لمعايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتشمل ذلك تنفيذ حدائق الأحياء السكنية وتشجير المدارس والمساجد، وتشجير الشوارع والممرات، بالإضافة إلى تشجير مواقف السيارات وأراضي الفضاء والمباني الحكومية.
وشمل "الرياض الخضراء" أحياء: (النسيم، العزيزية، الجزيرة، العريجاء)؛ حيث تم زراعة 241 ألف شجرة وشجيرة، و97 حديقة، وتشجير 33 مدرسة، و83 مسجدًا، و37 موقعًا لمواقف السيارات، و66 كم من الطرق والممرات في حي النسيم، وزراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في حي العزيزية.
وتَضمن زراعة أكثر من 39 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 11 حديقة، وتشجير 37 مسجدًا، و14 مدرسة، و36 كم من الطرق والممرات في حي الجزيرة، وزراعة 110 آلاف شجرة وشجيرة، و30 حديقة جديدة، وتشجير 19 مدرسة، بجانب تشجير 46 مسجدًا، وتشجير 70 موقعًا لمواقف السيارات، وتشجير 37 كم من الطرق والممرات في حي العريجاء.