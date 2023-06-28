متحدث الصحة: 6700 حالة إجهاد صدمة حرارية قدمت لها أفضل الخدمات

‏وأضاف عبد العال أن المستشفى الافتراضي يواصل جهوده وقدم أكثر من 3500 خدمة استفاد منها ضيوف الرحمن وأبرز التحديات في موسم هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة والمجهود مما يؤدي إلى الإجهاد الحراري والذي قد يؤدي إلى مرحلة الصدمة الحرارية وعدد من تعرض إلى الإجهاد الحراري والصدمة الحرارية من بداية الموسم إلى هذه اللحظة 6700 حالة واليوم فقط وصل عدد الحالات إلى 2200 حالة وأكثر بينها 261 كان من صدمة حرارية.