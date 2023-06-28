متحدث الصحة: 6700 حالة إجهاد صدمة حرارية قدمت لها أفضل الخدمات

قال الدكتور محمد عبد العال متحدث وزارة الصحة إنه تم تقديم الخدمة لأكثر من 215 ألف مستفيد من الحجاج لموسم هذا العام كما تم تنويم أكثر من 4000 حالة وجميعها تستجيب للتدخلات العلاجية التي يتم وضعها ويتم تسخير أفضل التجهيزات وإدارة الكوادر لخدمة ضيوف الرحمن في سائر المنشآت الصحية.
وأضاف عبد العال أن المستشفى الافتراضي يواصل جهوده وقدم أكثر من 3500 خدمة استفاد منها ضيوف الرحمن وأبرز التحديات في موسم هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة والمجهود مما يؤدي إلى الإجهاد الحراري والذي قد يؤدي إلى مرحلة الصدمة الحرارية وعدد من تعرض إلى الإجهاد الحراري والصدمة الحرارية من بداية الموسم إلى هذه اللحظة 6700 حالة واليوم فقط وصل عدد الحالات إلى 2200 حالة وأكثر بينها 261 كان من صدمة حرارية.
وطالب متحدث الصحة بأخذ الاحتياطات وعدم المكوث تحت الشمس لمدة طويلة واستخدام المظلات وشرب السوائل وهي راحة الجسم من العناء والتعب من وقتٍ إلى آخر وعدم ترك الجسم تتراكم عليه الجهود والتعب ويصل إلى الصدمة الحرارية.