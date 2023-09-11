صندوق الأحساء العقاري يوقع اتفاقية تسويق حصري مع "تدبير" و"إيجاد" لمشروعات دار البدرية

ويهدف الصندوق من هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات وقدرات شركات تدبير وإيجاد العقارية في مجال الخدمات والتسويق العقاري، وتعزيز فرص النجاح في تسويق مشروعاته الاستثمارية في مخطط دار البدرية.