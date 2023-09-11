صندوق الأحساء العقاري يوقع اتفاقية تسويق حصري مع "تدبير" و"إيجاد" لمشروعات دار البدرية

وقع صندوق الأحساء العقاري اليوم الأحد، اتفاقية تسويق حصري مع شركة تدبير للخدمات العقارية وشركة إيجاد العقارية، وذلك في إطار جهود الصندوق لتسويق مشروعاته الاستثمارية في مخطط دار البدرية بمدينة الأحساء.
وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض سيتي سكيب العالمي المنعقد في الرياض حالياً بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الأحساء العقاري المهندس عبدالله الرشود، والمدير العام لشركة تدبير للخدمات العقارية عبدالوهاب الشريدة، والرئيس التنفيذي لشركة إيجاد العقارية المهندس صلاح بوعريش.
وتنص الاتفاقية على قيام شركتي تدبير وإيجاد بالتسويق الحصري لمخطط دار البدرية، والذي يتميز بقربه من جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك فيصل ومطار الأحساء الدولي.
ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، ويضم أراضي سكنية وتجارية ومسطحات خضراء ومرافق خدمية متنوعة.
ويهدف الصندوق من هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات وقدرات شركات تدبير وإيجاد العقارية في مجال الخدمات والتسويق العقاري، وتعزيز فرص النجاح في تسويق مشروعاته الاستثمارية في مخطط دار البدرية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الصندوق للتعاون مع شركات القطاع العقاري لتسويق مشروعاته وتحقيق أهدافه الاستثمارية.