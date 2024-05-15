"الأرصاد": الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار غزيرة على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من مترٍ إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.