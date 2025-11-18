استكمال خدمات مخططات المنح في مكة بحلول 2026.. مستثمرون ركيزة لتطوير العاصمة المقدّسة

وأضاف أن منظومة البنية التحتية في مكة صُمّمت لاستيعاب مليوني حاج سنويًا ضمن فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى تفعيل أكبر شبكة أنفاق جبلية في مدينة سعودية تضم 62 نفقًا، ما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية خلال موسم الحج والحركة الدائمة.