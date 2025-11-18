استكمال خدمات مخططات المنح في مكة بحلول 2026.. مستثمرون ركيزة لتطوير العاصمة المقدّسة

أعلن معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود أن المستثمرين يشكّلون شريكًا رئيسيًا في مسار تطوير مكة المكرّمة، مشيراً خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي إلى تنفيذ برنامج التأهيل المسبق للمستثمرين لضمان الخبرة والجاهزية للنشاط المستهدف.
وأوضح الداود أن الأمانة أدرجت جميع الفرص الاستثمارية على منصتي «فرص» و«البلد الأمين» لاعتمادها وتنفيذها خلال 6 أشهر، وتشمل المدن اللوجستية وتطوير الاستثمار الصناعي والخدمي.
فيما يخص التحول الحضري وجودة الحياة، قال معاليه إن الأمانة أخرجت الأنشطة غير الملائمة من الأحياء السكنية—مثل المستودعات وورش السيارات والمغاسل—بهدف رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وأضاف أن منظومة البنية التحتية في مكة صُمّمت لاستيعاب مليوني حاج سنويًا ضمن فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى تفعيل أكبر شبكة أنفاق جبلية في مدينة سعودية تضم 62 نفقًا، ما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية خلال موسم الحج والحركة الدائمة.
كما بيّن أن الأمانة رفعت نسبة تغطية شبكات تصريف الأمطار والسيول إلى 54%، وتستهدف رفعها إلى 62% قريبًا، مع هدف الوصول إلى نسبة 85% خلال أربع سنوات باعتبارها أحد مؤشرات كفاءة البنية التحتية.
وختم معاليه مؤكّداً أن الأمانة ستستكمل خدمات مخططات المنح المجانية—بما فيها السفلتة والإنارة والأرصفة
بحلول عام 2026، دعمًا لمسار التنمية العمرانية المستدامة واستيعاب النمو المُتواصل في العاصمة المقدّسة.