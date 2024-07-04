"الغذاء والدواء" تُعرّف بآلية تسجيل المنتجات الغذائية والتجميلية والدعاية لها

وتهدف "الغذاء والدواء" من خلال الورشة، إلى تطوير قنوات التواصل الفعّال مع العملاء، والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم، للمساهمة في تطوير الإجراءات المتبعة، وتعزيز وضوحها، وتحسين الخدمات والرفع من جودتها، ورفع مستوى رضا العميل عن كافة الخدمات المقدمة.