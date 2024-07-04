"الغذاء والدواء" تُعرّف بآلية تسجيل المنتجات الغذائية والتجميلية والدعاية لها

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بمقرها في الرياض، ورشة عمل تحت عنوان "الجلسات الاستشارية لتسجيل المنتجات الغذائية والعلفية والتجميلية والدعاية والإعلان لها"، التي يقدمها عدد من المختصين من منسوبي الهيئة؛ للتعريف بشكلٍ أكبر عن الآلية المتبعة والإجراءات المتخذة لتسجيل المنتجات الغذائية والعلفية والتجميلية، وسبل الدعاية والإعلان عنها.
وتهدف "الغذاء والدواء" من خلال الورشة، إلى تطوير قنوات التواصل الفعّال مع العملاء، والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم، للمساهمة في تطوير الإجراءات المتبعة، وتعزيز وضوحها، وتحسين الخدمات والرفع من جودتها، ورفع مستوى رضا العميل عن كافة الخدمات المقدمة.
وتضمنت الورشة عددًا من الجلسات الاستشارية، تمحورت حول عددٍ من الموضوعات وهي تسجيل منتجات الغذاء والأعلاف ومنتجات التجميل، والدعاية والإعلان عن المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين، وحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي، ونظام الإفصاح والشفافية.
وحضر ورشة العمل عددٌ من مستوردي ومصنعي المستحضرات الصيدلانية، والعشبية، ومنتجات الغذاء والأعلاف والتجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية، وعدد من منسوبي الهيئة، وعدد من الممارسين الصحيين.