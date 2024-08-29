"السليمان": العمل بالمقاصد في تغير الفتوى أساسٌ مهم لتنزيل الأحكام الشرعية لمقاصدها

من جانبه تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عن النوازل في الحرمين وأثرها في تغير الفتوى، وبيّن أن الأدلة الشرعية والقواعد المرعية التي جاء بها الدين الحنيف تَضمنت معانيَ تعم جميع الحوادث إلى يوم القيامة، وأن العلماء أطلقوا اسم "النوازل" على كل مسألة تقع أول مرة، أو سبق وقوعها؛ لكن طرأ ما يستدعي إعادة النظر فيها للوصول إلى حكمها على ضوء أدلة الشرع وقواعده؛ مشيرًا إلى أن الاجتهاد في بيان حكمها واجب؛ إذ هو من فروض الكفايات على أهمية دراسة النوازل وبيان حكمها، تظهر في إبراز صلاحية الشريعة الإسلامية لكل مكان وحين، وإظهار محاسنها للعالمين، وبيان سماحتها ويسرها ورفقها بأحوال المكلفين.