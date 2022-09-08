للمرة الأولى في المملكة.. "الثقافة" تستضيف مهرجان K-CON الكوري

أعلنت وزارة الثقافة اليوم عن استضافة مهرجان K-CON في المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر في بوليفارد رياض سيتي.
وستحتضن مدينة الرياض هذا المهرجان على مدار يومين متتالين بمشاركة نخبة من الفنانين الكوريين الذين سيقدمون ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية.
ويتضمن المهرجان معرضاً مصاحباً يسلّط الضوء على الثقافة الكورية، ومنطقة مخصصة لبيع المنتجات الكورية.
وتأتي استضافة هذا المحفل العالمي في المملكة في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية، وفي إطار التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.