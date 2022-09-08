للمرة الأولى في المملكة.. "الثقافة" تستضيف مهرجان K-CON الكوري

وتأتي استضافة هذا المحفل العالمي في المملكة في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية، وفي إطار التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.