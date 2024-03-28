من صميم ديننا.. "السديس": يوم رسمي لـ"السعودية الخضراء" يعزز منهج المملكة

وأضاف أن مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من مارس عام 2021م؛ تحظى بدعم لا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- مشيرًا إلى أن المبادرة نابعة من صميم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أولى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا؛ مستشهدًا بقول المصطفى ﷺ: "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له به صدقةً".