جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي الحالي

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أنه جرى ترشيح نحو 1532 طالبًا وطالبة على مرحلة القبول الاحتياطي، داعيًا المقبولين ضرورة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية يوم غدٍ، لتجنب إلغاء القبول، وذلك عبر البوابة الإلكترونية https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardTypeApplicationOnline.faces.