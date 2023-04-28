مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في إجراء عملية ناجحة لـ"ثلاثيني" عانى جراحة سمنة غير دقيقة

وفي ضوء المعطيات التي وفّرتها نتائج الفحوصات الطبية، درس الفريق الطبي ملف المريض لتحديد التدخل الطبي الذي يناسب حالته، وانتهى إلى أن الإجراء المناسب هو عملية تسمى "تغيير حجم الجيب المعدي بالمنظار مع استطالة الأطراف الغذائية بعد تحويل مجرى المعدة"، وارتكزت الخطة العلاجية على التدخل عبر المنظار، وفي الموعد المحدّد أخضع المريض لعملية تم الدخول فيها عبر 3 فتحات صغيرة، وجرت فيها إعادة إنشاء معدة جديدة صغيرة الحجم، لا تتجاوز سعتها 40 ملليلتراً، مع زيادة طول الأمعاء الدقيقة التي يقل فيها امتصاص الأكل والدهون، واستمرت العملية زهاء ساعتين، ومضت دون أي مضاعفات، وتكللت -ولله الحمد-، بنجاح كبير، مضيفاً أن المريض غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.