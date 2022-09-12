"اختناق وزرقة".. إنقاذ حياة رضيع قادم على رحلة دولية بمطار القصيم

نجح الفريق الطبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 43 يوماً "هندي الجنسية" تعرَّض لحالة اختناق وزرقة الأطراف والوجه بسبب ‏الاستفراغ المتكرّر.