البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل "BNPL"

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.