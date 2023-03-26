أكثر من 7 ملايين لتر يوميًّا من الحليب تغذي أسواق المملكة

واستنادًا لآخر الإحصائيات للجنة الوطنية لمنتجي الألبان في اتحاد الغرف السعودية: فإن حجم الاستهلاك يزداد خلال شهر رمضان المبارك بنسبة 15%؛ حيث بلغ إنتاج الحليب في المملكة أكثر من 7 ملايين لتر يوميًّا، يتم من خلالها تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يوميًّا، وأكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي، فيما بلغ عدد متاجر بيع التجزئة التي تستقبل المنتجات بشكل يومي 38 ألف متجر، وبلغ عدد السعوديين العاملين 10500 في شركات الألبان الطازجة، وأكثر من 7 مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي.