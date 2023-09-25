"قبلة الكون" و"عاشقينك يا وطن".. تصدح في "الزلفي" احتفالاً بيوم الوطن

احتفلت محافظة الزلفي، الاثنين، باليوم الوطني الثالث والتسعين، في استراحة البلدية، لمدة ثلاثة أيام، برعاية المحافظ مسفر العتيبي.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية الزلفي، مطلق بن ناصر الحثلان، ورئيس شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
ونظمت بلدية الزلفي، برنامجًا احتفاليًا متنوعًا، بهذه المناسبة الوطنية، امتد لثلاثة أيام، وتخلله مسيرة الخيول الوطنية والسيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى مسرح الطفل ومسيرة الأطفال والمرسم الحر والعديد من العروض ترفيهية.
ونُظم حفل رسمي بهذه المناسبة، بدأ بالسلام الملكي، ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، كلمة رفع من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
بعد ذلك استمع الجميع لقصيدة وطنية للشاعر إبراهيم بن دخيل الوزان، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا، بعنوان "الزلفي مستعدة"، تلا ذلك عرض لوحات فلكورلية، بعنوان "قبلة الكون" من كلمات الشاعر فهد بن جروان السلطان، وأداء مجموعة من طلاب وطالبات مدارس التعليم.
واستمتع الحضور بمتابعة عرض مرئي، بعنوان "أخبرينا يا رياض المجد"، ثم أوبريت "عاشقينك يا وطن" من كلمات الشاعر عطاالله العطالله، وأداء نخبة من طلاب مدارس التعليم.
وفي ختام الحفل، شارك محافظ الزلفي والأهالي والمسؤولون في العرضة السعودية، ثم كُرمت الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام.
من جانبه وصف محافظ الزلفي، اليوم الوطني الثالث والتسعين، بيوم تجلت فيه الذكريات المجيدة والطموحات العالية، قائلاً: إننا نحلم ونرى التطورات الحضارية والعالمية الهائلة.
وقال "العتيبي": مضت 93 عامًا، وكل سنة تسابق ما قبلها نحو المعالي وتعتلي أمجاد الوطن في أعالي السماء وترفرف رايته الخفاقة نحو التقدم والسيادة.
وأضاف: "نحمد الله، على أن أكرمنا بقيادة حكيمة عظيمة متفانية مخلصة جعلوا من هذه الأرض المباركة الآمنة النمو الحضاري والازدهار التنموي".
وتابع: "هذا الحلم حقق لنا هذا الوطن على يد -المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وطن الفخر والاعتزاز، وطن توحيد الصف والتقدم والازدهار، حقق لنا رؤية عالمية رائدة 2030، رؤية الإنجاز والإعجاز، فاللهم ارحم ملوكنا الكرام السابقين على مسيرتهم، ووفق قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده المخلص محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".