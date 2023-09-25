"قبلة الكون" و"عاشقينك يا وطن".. تصدح في "الزلفي" احتفالاً بيوم الوطن

ونُظم حفل رسمي بهذه المناسبة، بدأ بالسلام الملكي، ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، كلمة رفع من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.